Сегодня 22 октября 2018 года, 19:44

Eterna Law объявляет об усилении команды благодаря назначениям ключевых юристов

Eterna Law объявляет об усилении команды благодаря назначениям ключевых юристов. Александр Луговский, советник, был назначен партнером Eterna Law, в его специализацию входят IT-споры как одно из основных направлений. Михаил Иваненко, старший юрист, получил должность советника.

Александр Луговский имеет более 8 лет опыта в международном судебном разрешении споров и арбитраже, консультировании как украинских, так и международных клиентов по вопросам международной торговли, гражданского, коммерческого, корпоративного и инвестиционного права, признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Александр также имеет большой опыт работы с клиентами в рамках разрешения споров в следующих областях: M&A, акционерные споры, банковские, fraud и IT-споры.

Александр представлял интересы компаний и физических лиц в судах Украины, а также в различных международных арбитражных институциях: Лондонском международном третейском суде (LCIA), Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (ICC), Венском международном арбитражном центре (VIAC), арбитражах ad hoc и Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТППУ).

Он является членом Группы молодых специалистов по международному арбитражу (YIAG), членом Форума молодых арбитров Международной торговой палаты (ICC YAF), членом Швейцарской арбитражной ассоциации (АСА40 включает профессионалов до 40 лет), членом Международного молодежного совета по коммерческому арбитражу (ICCA), Российской арбитражной ассоциации (РАА) и Молодежной палаты международного центра разрешения споров (ICDR). Александр присоединился к команде в 2012 году. В Украине занимался адвокатской деятельностью.

Адвокат Михаил Иваненко имеет более чем восьмилетний опыт консультирования международных и украинских компаний по сложным вопросам разрешения споров. Он ведет дела в судах общей юрисдикции, хозяйственных, административных судах Украины всех инстанций, успешно представляя клиентов из различных секторов, в том числе энергетики, финансов, FMCG, электроники и т.д.

До прихода в Eterna Law г-н Иваненко был проектным юристом в Apricum (в Берлине) — консалтинговой компании, работающей в области возобновляемых источников энергии, где он занимался проектами в области солнечной энергии, энергии ветра и систем хранения энергии.

Г-н Иваненко имеет диплом специалиста Киевского университета права Национальной академии наук Украины с отличием, а также диплом магистра международной энергетики Парижского института политических исследований (Sciences Po).

Михаил Иваненко присоединился к команде в 2012 году, заняв должность младшего юриста.

HR-стратегия Eterna Law предполагает системную оценку и promotion для тех сотрудников, чей performance track включает не только высокое качество работы.