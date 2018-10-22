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Россия вводит новые антиукраинские санкции

22 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Президент Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах» в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с текстом указа правительство должно определить список физических и юридических лиц из Украины, к которым будут применяться санкции, и определить сам характер ограничительных мер. Президентский указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства в случае, если Украина отменит антироссийские санкции.

Властные органы России в своей деятельности должны «исходить из того, что со дня вступления в силу указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры», указал Путин.

В июле сообщалось, что под антиукраинские санкции России может попасть более ста юридических и несколько сотен физических лиц. А в качестве санкционных мер предполагалась блокировка российских счетов фигурантов санкционного списка. Кроме того, им также запретят вывод капитала из России.

В конце сентября Украина ввела санкции против ряда российских транспортных компаний. До этого украинская сторона вводила антироссийские санкции также в мае — в связи с «применением химического оружия в Великобритании и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма».

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