Корпорация Roshen заключила мировое соглашение с «Киевским БКК» в споре о похожих упаковках тортов.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебных разбирательств, передает «ЭП».
По его словам, Roshen больше не имеет претензий к «БКК» относительно нарушения прав интеллектуальной собственности.
«Мы заключили мировую с «БКК» по «Киевскому торту», и по красной ленте, и по «Золотому ключику». Уже со следующего года потребитель это поймет, увидев торты на полках», — сказал он.
В то же время в Госреестре судебных решений опубликовано определение от 18 октября 2018 года, в котором Roshen просит суд отменить ранее принятые решения об обеспечении исков относительно интеллектуальной собственности. Суд просьбу корпорации удовлетворил.
Напомним: судебные споры за право использования названия «Киевский торт», а также элементов его упаковки в виде листьев каштанов и красной ленты с золотыми надписями ведутся уже больше года по иску Roshen.
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