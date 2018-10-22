Сегодня 22 октября 2018 года, 18:03

Apple требует от Bloomberg снять статью о шпионских чипах

Bloomberg должен снять статью о шпионских чипах, которые якобы внедрили китайцы при поставке оборудования технологическим компаниям из США. Об этом глава Apple Тим Кук рассказал в интервью BuzzFeed News, передает UBR.

По словам Кука, агентство распространило недостоверную информацию о компании.

Ранее Bloomberg Businessweek выпустил большое расследование, в котором говорилось о том, что с помощью шпионского оборудования, встроенного в продукцию, которую Пекин продавал США, можно было в любой момент получить тайный доступ к компьютерам и данным. Так, небольшие чипы величиной с кончик хорошо заточенного карандаша разработаны так, что их нельзя обнаружить без специальных инструментов. По данным издания, их имплантировали в материнские платы серверов во время конвейерного производства на китайской территории.

Шпионское оборудование было разработано экспертами специального подразделения компьютерных атак Народно-освободительной армии КНР. С помощью чипов хакеры могли получить доступ ко всем функциям серверов, позволяя манипулировать оборудованием и воровать данные, связываться с другими серверами и проводить тайные операции.

В Bloomberg заявили, что статья готовилась больше года, для ее написания проведены более сотни разных интервью, в том числе с людьми из Apple и Amazon, которые фигурировали в расследовании.

После публикации издания Apple сразу опровергла информацию журналистов. В компании Кука заявили, что узнали о шпионских чипах сразу после заказа серверов, однако в ФБР не обращались и «перевернули все вверх дном» в компании, но не нашли доказательств слов журналистов.

В Amazon также опровергли информацию агентства сразу после публикации материала, потом в компании перестали отвечать на запросы журналистов. Глава Amazon Джефф Безос отказал BuzzFeed News в интервью.