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Позиции Украины и РФ по выходу США из Договора о ликвидации ракет разделились

22 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

В Кремле выразили категорическое несогласие с обвинениями со стороны США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Намерение президента США Дональда Трампа выйти из договора вызывает глубокую обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия была и остается приверженной положениям этого договора​​​. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным», — сказал г-н Песков.

Пресс-секретарь признал, что вокруг ДРСМД «остаются проблемные моменты». В частности, многие страны разрабатывают «подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности». Тем не менее «Россия и США остаются двумя ключевыми странами, которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность», добавил Дмитрий Песков.

В то же время, как сообщает «РБК-Украина», министр иностранных дел Украины положительно прокомментировал планы Соединенных Штатов: «С пониманием отношусь к намерению США выйти из этого договора из-за системных нарушений со стороны России. Вряд ли кто лучше, чем Украина, знает, с какой легкостью и цинизмом Москва переступает через подписанные ею соглашения. Сейчас мы платим за это слишком дорогую цену».

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