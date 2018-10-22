Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 октября 2018 года, 16:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Адвокат: Виктор Янукович может лично выступить в суде с последним словом

22 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал адвокат обвиняемого Александр Горошинский.

«Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича — ред.). Но да, он (Янукович — ред.) будет лично. Возможно, чуть позже», — сказал адвокат.

Как сообщало «РБК-Украина», Оболонский районный суд пригласил В.Януковича для последнего слова на 23 октября 2018 года. Его адвокат ранее отмечал, что экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом