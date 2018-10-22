Сегодня 22 октября 2018 года, 16:16

Адвокат: Виктор Янукович может лично выступить в суде с последним словом

Адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал адвокат обвиняемого Александр Горошинский.

«Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича — ред.). Но да, он (Янукович — ред.) будет лично. Возможно, чуть позже», — сказал адвокат.

Как сообщало «РБК-Украина», Оболонский районный суд пригласил В.Януковича для последнего слова на 23 октября 2018 года. Его адвокат ранее отмечал, что экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.