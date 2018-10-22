Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 октября 2018 года, 14:47

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Определены призеры II турнира по мини-футболу среди юристов на кубок газеты «Юридическая практика»

22 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В минувшую субботу (20 октября с.г.) в Киевском дворце спорта состоялся II турнир по мини-футболу среди юристов на кубок газеты «Юридическая практика». Соорганизатором турнира выступила Лига брендов, а образовательным партнером — Legal High School.

В этом году в турнире приняли участие девять команд: AEQUO Law Firm, ADER HABER team, «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», EQUITY, EVERLEGAL, «EVRIS-Киевщина», LEZO LAW Company, ЮК «Право Гарант» и FC TOTUM.

По результатам прохождения группового этапа команды продолжили борьбу за трофеи в Корпоративной лиге, Престиж-лиге и Премьер-лиге.

Так, обладателем бронзового кубка Корпоративной лиги стала команда EVERLEGAL, серебряный кубок выиграла команда ЮК «Право Гарант», а победителем Корпоративной лиги стала команда ADER HABER.

Победителем Престиж-лиги стала LEZO LAW Company, «серебро» выиграл FC TOTUM, а «бронзу» — команда EQUITY.

Что же касается Премьер-лиги, то бронзовым призером стала команда AEQUO Law Firm, серебряным — «EVRIS-Киевщина», а обладателем золотого кубка Премьер-лиги, главного трофея турнира, стала команда «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Также футболисты были награждены индивидуальными наградами: лучшим бомбардиром турнира стал футболист команды AEQUO Law Firm Роман Гришин-Грыщук, лучшим игроком турнира был признан Константин Рыбалко, выступавший за команду «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», а представитель этой же команды Ростислав Рачок признан лучшим вратарем.

Призом за самую активную поддержку были удостоены болельщики команды LEZO LAW Company.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом