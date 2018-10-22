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Сегодня 22 октября 2018 года, 14:47

Определены призеры II турнира по мини-футболу среди юристов на кубок газеты «Юридическая практика»

В минувшую субботу (20 октября с.г.) в Киевском дворце спорта состоялся II турнир по мини-футболу среди юристов на кубок газеты «Юридическая практика». Соорганизатором турнира выступила Лига брендов, а образовательным партнером — Legal High School.

В этом году в турнире приняли участие девять команд: AEQUO Law Firm, ADER HABER team, «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», EQUITY, EVERLEGAL, «EVRIS-Киевщина», LEZO LAW Company, ЮК «Право Гарант» и FC TOTUM.

По результатам прохождения группового этапа команды продолжили борьбу за трофеи в Корпоративной лиге, Престиж-лиге и Премьер-лиге.

Так, обладателем бронзового кубка Корпоративной лиги стала команда EVERLEGAL, серебряный кубок выиграла команда ЮК «Право Гарант», а победителем Корпоративной лиги стала команда ADER HABER.

Победителем Престиж-лиги стала LEZO LAW Company, «серебро» выиграл FC TOTUM, а «бронзу» — команда EQUITY.

Что же касается Премьер-лиги, то бронзовым призером стала команда AEQUO Law Firm, серебряным — «EVRIS-Киевщина», а обладателем золотого кубка Премьер-лиги, главного трофея турнира, стала команда «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Также футболисты были награждены индивидуальными наградами: лучшим бомбардиром турнира стал футболист команды AEQUO Law Firm Роман Гришин-Грыщук, лучшим игроком турнира был признан Константин Рыбалко, выступавший за команду «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», а представитель этой же команды Ростислав Рачок признан лучшим вратарем.

Призом за самую активную поддержку были удостоены болельщики команды LEZO LAW Company.