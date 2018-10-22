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Asters открывает офис в Брюсселе

22 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

После крупнейшего объединения двух украинских юридических фирм Asters сообщает об открытии своего офиса в Брюсселе в ноябре 2018 года. Вместе с недавно открытым вашингтонским офисом он органично продолжит рост крупнейшей юридической фирмы Украины, команда которой насчитывает уже 150 юристов. Открытие офиса в Брюсселе является частью стратегии Asters по установлению присутствия компании в наиболее важных для украинского рынка юрисдикциях.

Присутствие Asters в сердце Европейского Союза позволит юристам различных практик фирмы следить за развитием европейского законодательства и правоприменения, предлагая украинским клиентам актуальный взгляд на вопросы, которые будут влиять на их деятельность уже сейчас или в ближайшей перспективе.

«Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, и значительное количество правовых норм ЕС уже внедряется в национальное законодательство и практику. Более того, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС прямо предусматривает применение законодательства и прецедентов ЕС, например, в сфере государственной помощи», — комментирует Алексей Дидковский, соуправляющий партнер Asters.

Новый офис Asters обеспечит взаимодействие с клиентами и партнерами фирмы в Брюсселе и Европейском Союзе, а также позволит упростить и оптимизировать работу над проектами, которые обычно координируются из Брюсселя, как, например, транспограничные концентрации или проекты в сфере международной торговли. Команда офиса не будет предоставлять консультации по праву ЕС, а сфокусируется на дальнейшем развитии долговременного сотрудничества с международными юридическими фирмами для предоставления клиентам Asters услуг наивысшего качества. Новый офис также будет способствовать взаимодействию с ведомствами ЕС и неправительственными организациями, которые базируются в Брюсселе.

Офисом Asters в Брюсселе будет руководить внештатный советник Марта Барандий, которая уже более 10 лет работает в Брюсселе и возглавляла Promote Ukraine, ведущую неправительственную общественную организацию по развитию сотрудничества между Украиной и ЕС. Марта Барандий является кандидатом юридических наук и лектором Украинского свободного университета в Мюнхене.

Алексей Пустовит (партнер, практики антимонопольного права и международной торговли), Сергей Глущенко (советник, практика комплаенса) и Игорь Коцюба (внештатный советник, практики ТМТ и кибербезопасности) будут распределять свое время между офисами фирмы в Киеве и Брюсселе.

Asters является первой украинской юридической фирмой, открывшей офис в Брюсселе.

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