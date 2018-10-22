Сегодня 22 октября 2018 года, 14:47

LHS Discussion Hub: нужно показывать, что адвокаты способны бороться с системой

Адвокаты обменялись мнениями в ходе LHS Discussion Hub «Состязательность сторон в уголовном производстве: мифы и реальность».

Практикующие юристы обратили внимание на основные препятствия в использовании права на защиту. Констатируя негативные тенденции, участники вместе с тем сосредоточились на обмене положительным опытом. «Нужно показывать, что адвокаты способны бороться с системой», — заявил модератор дискуссии, партнер ЮК EQUITY Вячеслав Краглевич.

Руководитель группы претензионно-исковой работы ОАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский констатировал, что принцип состязательности предусмотрен в законодательстве с 2001 года, однако до сих пор выглядит декларативным. Управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры» Евгений Солодко считает, что условия для работы адвокатов постоянно ухудшаются. «Карательный аппарат «подмял» под себя все институты», — резко охарактеризовал он положение вещей, полагая, что ситуация изменилась с созданием Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Даже в Российской империи выносились оправдательные приговоры в политических делах, тогда как в современных обстоятельствах представить это сложно. Тем не менее адвокаты обязаны мотивировать свою позицию, чтобы у суда не было выбора, кроме как принять справедливое решение. «Надо ставить в невероятно жесткие рамки, чтобы не было возможности словчить», — резюмировал адвокат.

Продолжил эту мысль Назар Кульчицкий, председатель АО «Назар Кульчицкий и Партнеры»: «Судья должен понимать, что вынесение обвинительного приговора будет самоубийством». По его словам, в целом уголовно-процессуальное законодательство соответствует европейским стандартам, но проблема в практике. В то же время есть нюансы, связанные с регулированием негласных оперативно-розыскных действий. Некоторые нормы действуют не так, как в странах Европы. Институт уведомления о подозрении должен служить защите прав. Однако «фактовые» дела до сих пор используются в целях давления. Привычная ситуация, когда открывается уголовное производство относительно неуплаты налогов предприятием. Говорится о неустановленных лицах, хотя совершить нарушение могли либо директор, либо главный бухгалтер. Согласно практике Евросуда, оба данных лица могут пользоваться правами подозреваемых.

Партнер АО Ario Евгений Грушовец напомнил: согласно статье 9 Уголовного процессуального кодекса прокурор и следователь должны установить обстоятельства уголовного производства, в том числе изучить обстоятельства, оправдывающие подозреваемого. Но на практике данные фигуры не только не исполняют статью 9, но и всячески препятствуют установлению истины. Иногда, как отметил г-н Грушовец, бывают парадоксальные случаи: если адвокаты просят из-за слабости доказательственной базы закрыть производство до передачи в суд, то прокурор просит заявить ему отвод, поскольку понимает, что с этим набором документов представить позицию в суде сложно. При этом судебный контроль сейчас минимальный: следственный судья в некоторых городах рассматривает 150–200 дел. «Остается надеется, что эта судебная реформа завершится и не начнется новая», — отмечает адвокат Марина Мацегора, добавляя, что в таком случае судьи уже не будут завалены огромным количеством ходатайств.

В то же время законодательные изменения позволяют адвокатам утверждать о расширении их возможностей (например, по проведению экспертиз на договорной основе). По словам участников дискуссии, возникают препятствия не юридического, а материально-технического характера, в частности, в связи с отсутствием определенного оборудования в государственных экспертных учреждениях. С такой проблемой столкнулась адвокат АО Barristers Ирина Кузина, когда возникла необходимость провести исследование в сфере фармакологии.

Менять подходы к работе призвал коллег Дмитрий Титаренко, руководитель уголовной практики GENTLS. По его мнению, классическая адвокатская тактика сводилась к принципу «докажите, что я виновен». Но УПК 2012 года изменил ситуацию и возложил на адвокатуру активную роль по сбору доказательств. Нельзя полагаться на презумпцию невиновности, подчеркнул выступающий. Теперь нужно собирать свои доказательства и «сеять зерна сомнений» у судьи.