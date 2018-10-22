Сегодня 22 октября 2018 года, 14:47

Виноделы готовы отказаться от наименований «коньяк» и «шампанское», но выступают за снижение акцизов

Украинские виноделы высказали общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко во время пресс-конференции, которая состоялась после заседания совета директоров.

«Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода», — отметил г-н Кучеренко.

Напомним: под переименование попадают, например, «шампанское» и «коньяк». Этого требует Франция, потому что данные термины происходят от географических названий ее территории — провинции Шампань и города Коньяк. Так, «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» — «бренди» или получить другие названия.

Г-н Кучеренко призвал центральные органы исполнительной власти объединить усилия для выработки дорожной карты и формирования новых наименований на замену существующим обозначениям.

По словам гендиректора корпорации, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

В то же время виноделы отмечают, что сегодня государственная политика демонстрирует пренебрежение к их потребностями и вводит неподъемные налоги и акцизы, так как это предлагается законопроектом о повышении ставок акцизного сбора на алкогольную и винодельческую продукцию.

Г-н Кучеренко отметил, что нельзя увеличивать нагрузку на производителя посреди производственного сезона. Ведь люди выполняют заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает бизнес-планы.

«Понятно, что позиция производителей аналогична позиции потребителя — продукция должна быть хорошего качества и иметь адекватную цену, не основываясь исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета», — отметил он.

«Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино — это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю», — добавил Владимир Кучеренко.