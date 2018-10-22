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Адвокат Алена Омельченко рассказала, как работают механизмы торговой защиты в Украине

22 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Последние тенденции в сфере международной торговли актуализировали вопросы защиты интересов национальных производителей как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Как рассказала в интервью «Юридической практике» Алена Омельченко, адвокат, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры», экономические интересы украинских компаний можно защищать различными средствами, например, посредством применения технических барьеров в торговле, санитарно-фитосанитарных мер (СФМ) или правил происхождения. Более того, в последнее время в Украине даже режим санкций и эмбарго используют с целью торговой защиты. Кроме того, всем известный орган урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) является прекрасным механизмом торговой защиты.

По словам г-жи Омельченко, защита внутреннего рынка происходит следующим образом. Национальный производитель, страдающий от демпингового, субсидированного или резко возросшего импорта, обращается в МЭРТ с жалобой и просьбой начать расследование. МЭРТ изучает жалобу и, если она содержит всю необходимую информацию и достаточные доказательства, созывает Комиссию.

В ходе расследования заинтересованные стороны имеют возможность предоставлять информацию, доказательства, комментарии, исследования рынка, участвовать в слушаниях и двусторонних консультациях с министерством.

Но при этом наша собеседница подчеркивает, что такие расследования настолько специфические, что далеко не каждый юридический департамент готов сопроводить процедуру, не говоря уже об ассоциации или объединении предприятий. «Даже большие компании стараются отдать этот вопрос на аутсорсинг. Если заинтересованная сторона не имеет юридической поддержки, то, скорее всего, она либо может проиграть, либо рассчитывает на лобби. Но такие случаи встречаются крайне редко», — рассказала Алена Омельченко.

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