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Верховный Суд принял решение в пользу владельца автомобиля с иностранной регистрацией

22 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Верховный Суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «УП».

Такое решение Верховный Суд принял в начале октября по иску Михаила Козинца против таможни. Мужчина просил отменить постановление, которым его признали виновным в нарушении таможенных правил и оштрафовали на 8500 гривен.

«Истец, будучи владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины... с целью транзита», — объясняют в суде.

В то же время во время судебных заседаний мужчина признал, что ввез авто для длительного пользования, а режим «транзит» заявил, чтобы избежать необходимости растаможки.

Еще в 2016 году суд первой инстанции в Хмельницкой области стал на сторону водителя, но позже апелляционный суд все же признал его виновным.

В свою очередь Верховный Суд отметил, что в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно.

То есть в пользовании нерастаможенным автомобилем на «евробляхах» отсутствует нарушение законодательства, передает СМИ.

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