Верховный Суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «УП».
Такое решение Верховный Суд принял в начале октября по иску Михаила Козинца против таможни. Мужчина просил отменить постановление, которым его признали виновным в нарушении таможенных правил и оштрафовали на 8500 гривен.
«Истец, будучи владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины... с целью транзита», — объясняют в суде.
В то же время во время судебных заседаний мужчина признал, что ввез авто для длительного пользования, а режим «транзит» заявил, чтобы избежать необходимости растаможки.
Еще в 2016 году суд первой инстанции в Хмельницкой области стал на сторону водителя, но позже апелляционный суд все же признал его виновным.
В свою очередь Верховный Суд отметил, что в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно.
То есть в пользовании нерастаможенным автомобилем на «евробляхах» отсутствует нарушение законодательства, передает СМИ.
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: