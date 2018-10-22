Сегодня 22 октября 2018 года, 13:04

Суд ЕС обязал Польшу приостановить судебную реформу

Нововведение в польском законодательстве предполагает снижение пенсионного возраста для верховных судей, что беспокоит суд ЕС. Он требует приостановить реформу, пишет Pravo.ru.

Суд ЕС принял предварительное решение, по которому Польша должна немедленно приостановить реализацию нового законодательства, касающегося снижения пенсионного возраста для членов Верховного суда, пишет РБК. Инициатива, вступившая в силу летом этого года, предусматривает снижение пенсионного возраста с 70 до 65 лет. Это решение, по мнению Еврокомиссии, может означать вынужденную отставку для 27 из 72 судей. На пенсию, согласно закону, должен также уйти председатель Верховного суда.

Это первый прецедент, когда Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении страны — члена ЕС за нарушение принципа независимости судебной системы. Первое уведомление о начале этой процедуры Варшава получила летом этого года. В сентябре Еврокомиссия инициировала второй этап процедуры, отметив «существование явной угрозы серьезного нарушения государством-членом (блока) ценностей» ЕС. Комиссия рекомендовала Польше устранить все нарушения, но Варшава отказалась прислушиваться к заявлением Еврокомиссии. МИД страны счел требования необоснованными и заявил, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса.

24 сентября с.г. Еврокомиссия подала на Польшу иск в суд ЕС. Окончательное решение дела по сути вынесут позже.