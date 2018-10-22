ОАС Киева принял решение в споре между «Платинум Банком» и НБУ

Окружной административный суд Киева подтвердил, что Национальный банк Украины осуществлял надлежащий банковский надзор за «Платинум Банком».
Окружной административный суд Киева 17 октября с.г. вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков ПАО «Платинум Банк» Жуковского С.И. и Жуковской Н.В. к НБУ о признании противоправным бездействия относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка.
»Тщательно изучив материалы дела, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью «Платинум Банка», — говорится в сообщении Нацбанка.
»Платинум Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных 10 января 2017 года из-за дефицита капитала.
В Нацбанке отметили, что суды неоднократно подтверждали осуществление НБУ надлежащего надзора за выведенными с рынка неплатежеспособными банками.
В НБУ добавили, что в 2014—2018 годы регулятор выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправным бездействие НБУ по отношению к банкам, признанным неплатежеспособными или ликвидированным.
Однако 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.
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