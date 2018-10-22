Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 октября 2018 года, 13:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ОАС Киева принял решение в споре между «Платинум Банком» и НБУ

22 октября 2018 года Источник:Finclub

Окружной административный суд Киева подтвердил, что Национальный банк Украины осуществлял надлежащий банковский надзор за «Платинум Банком».

Окружной административный суд Киева 17 октября с.г. вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков ПАО «Платинум Банк» Жуковского С.И. и Жуковской Н.В. к НБУ о признании противоправным бездействия относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка.

»Тщательно изучив материалы дела, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью «Платинум Банка», — говорится в сообщении Нацбанка.

»Платинум Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных 10 января 2017 года из-за дефицита капитала.

В Нацбанке отметили, что суды неоднократно подтверждали осуществление НБУ надлежащего надзора за выведенными с рынка неплатежеспособными банками.

В НБУ добавили, что в 2014—2018 годы регулятор выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправным бездействие НБУ по отношению к банкам, признанным неплатежеспособными или ликвидированным.

Однако 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом