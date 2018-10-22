Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко начал челлендж #стоп9140, предусматривающий экспертные видеообращения по резонансному законопроекту.
Об этом сообщается на сайте НПУ.
Нотариусы надеются, что к информационной кампании присоединятся компетентные специалисты, лидеры мнения, ученые, общественные активисты и все те, кому не безразлична угрожающая ситуация, сложившаяся в связи с попыткой ввести «квазинотариат», говорится в сообщении.
Ознакомиться с видеообращением можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: