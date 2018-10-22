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Сегодня 22 октября 2018 года, 11:22

Президент НПУ начал челлендж #стоп9140, записав видеообращение

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко начал челлендж #стоп9140, предусматривающий экспертные видеообращения по резонансному законопроекту.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

Нотариусы надеются, что к информационной кампании присоединятся компетентные специалисты, лидеры мнения, ученые, общественные активисты и все те, кому не безразлична угрожающая ситуация, сложившаяся в связи с попыткой ввести «квазинотариат», говорится в сообщении.

Ознакомиться с видеообращением можно по ссылке.