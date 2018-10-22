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Стало известно о многомиллионной афере с продажей авто

22 октября 2018 года Источник:UBR

Николаевские правоохранители в ходе спецоперации задержали десятерых участников преступной группировки автомобильных мошенников. Злоумышленники создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и обманули клиентов почти на 4 млн грн. Орудовали аферисты в течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что участники организованной группы в возрасте от 31 до 45 лет размещали объявления в сети интернет о предоставлении услуг по купле-продаже транспортных средств, с указанием номеров телефонов якобы офис-менеджеров. Желающим приобрести автомобиль по сниженной цене аферисты предлагали прибыть в специально арендованные офисные помещения (правоохранители задокументировали пять таких офисов по Украине) и заключить, как оказалось в дальнейшем, фиктивные сделки.

Офис-менеджеры сообщали потерпевшим ложную информацию о наличии транспортных средств и указывали на необходимость в рамках условий договора уплаты аванса в размере не менее 30% стоимости автомобиля. Также мошенники уверяли, что в случае несоответствия качества заказанных транспортных средств ожиданиям клиентов денежные средства обязательно будут возвращены после написания соответствующих заявлений и их рассмотрения руководством.

Будущие автовладельцы подписывали предварительные договоры, перечисляли деньги на счета злоумышленников и ждали заказа. Далее преступники звонили потерпевшим и рассказывали о задержке поставки из морских портов Черноморска и Измаила, а также о возникновении ряда проблем по транспортировке автомобилей.

Так и не дождавшись товара, клиенты писали заявления о возврате своих средств, на которые получали ответы за подписями директоров о том, что выплаты договором не предусмотрены, предлагая обращаться в суд с гражданско-правовыми исками.

Сейчас полицейские устанавливают окончательное количество пострадавших. Сумма нанесенного мошенниками ущерба уже превышает 4 млн грн.

Установлено, что преступную группу создал житель Харькова, который, кроме мошенничества, другой деятельностью не занимался. Его «правой рукой» была женщина из Одессы, координировавшая работу офисов в Николаеве, Первомайске и Одессе.

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