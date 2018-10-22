Сегодня 22 октября 2018 года, 11:22

В правительстве уточнили, как изменится порядок оформления субсидии

Кабинет Министров Украины внес изменения в условия оформления субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, по результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно изменениям, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Также субсидию на общих основаниях теперь могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Среди прочего, право на пособие от правительства имеют семьи, у которых отапливаемая, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

Кроме того, на площадь сверх нормы, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, получающие пенсию по потере кормильца, достигшие пенсионного возраста или получающие пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства.

«В случае если у члена домохозяйства нет доходов, потому что он находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения), субсидию имеет право назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий», — говорится в сообщении.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. В частности, с 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

Кроме того, без обязательной уплаты ЕСВ субсидию теперь могут получить: безработные при условии пребывания на учете в центре занятости; граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ.

В министерстве подчеркивают: если субсидия на новый 2018—2019 год уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управлением социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без необходимости повторного обращения с документами.