Сегодня 20 октября 2018 года, 18:05

LHS: основные причины конфликтов между застройщиками и покупателями проанализировал Виталий Правдюк, советник АО «Коннов и Созановский»

Школа судебной практики Legal High School, в рамках которой проходит модуль «Споры в сфере недвижимости и строительства», продолжает свою работу. Споры в связи с конфликтами застройщиков с жителями осветил советник АО «Коннов и Созановский» Виталий Правдюк. Также он остановился на недостатках строительных проектов.

Каковы причины возникновения конфликтов? Общая причина, по словам г-на Правдюка, в недоработанности предыдущих реформ. С 2008 года произошло несколько этапов либерализации разрешительных процедур в строительстве. Виталий Правдюк подчеркнул, что строительство — одна из немногих отраслей, которая долго не имела надлежащего законодательного регулирования, вместе с тем существовал неплохой объем строительных норм и стандартов. В начале ХХІ века каждый застройщик должен был испрашивать разрешение практически на каждый шаг. А с 2008 года уже стартовал процесс законодательных упрощений. «В самой либерализации заключался конфликт, поскольку либерализация предполагала искушение», — отметил лектор.

В числе других причин возникновения конфликтов спикер выделил следующие: повышение роли общественных активистов и СМИ; значительные нарушения земельного законодательства при отводе земельных участков; значительные недостатки самой градостроительной и планировочной документации местного уровня; низкий уровень законопослушности или элементарного уважения к законам.

Главным magnum opus в этой отрасли является Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности». Виталий Правдюк отметил, что сейчас активно обговаривается идея принятия Градостроительного кодекса. Но лично он считает, что законодатели чересчур увлеклись реформами: субъектам строительства нужно предоставить хотя бы три года с тем, чтобы поработать в существующей системе координат без революционных изменений правового поля.