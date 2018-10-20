Сегодня 20 октября 2018 года, 16:22

Споры в сфере недвижимости и строительства — в фокусе внимания Богдана Яськива, управляющего партнера ЮФ TOTUM, лектора LHS

Школа судебной практики Legal High School, в рамках которой проходит модуль «Споры в сфере недвижимости и строительства», продолжает свою работу. Управляющий партнер ЮФ TOTUM, адвокат Богдан Яськив выступил с лекцией, посвященной теме незаконного строительства.

Богдан Яськив отметил, что законодательство выделяет следующие критерии самовольного строительства: жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они (1) построены или строятся на земельном участке, не отведенном для этой цели, (2) или без соответствующего документа, предоставляющего право выполнять строительные работы, или надлежащим образом утвержденного проекта, (3) или с существенными нарушениями строительных норм и правил (статья 376 Гражданского кодекса Украины).

Легализовать «самострой» можно через суд или Государственную архитектурно-строительную инспекцию (применение амнистии). Что касается первого варианта, то в этом контексте лектор привел в пример позицию Верховного Суда Украины по делу №6-1328цс15: право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество может быть признано за лицом, осуществившем самовольное строительство на земельном участке, который не был ему отведен для этой цели, при условии предоставления земельного участка застройщику собственником и пользователем, если он имеется и не является застройщиком. Это условие является единственным для признания права собственности на самовольно построенный объект недвижимости за таким лицом на основании решения суда.

Говоря о земле, выделяемой под малые архитектурные формы, г-н Яськив обратил внимание на две позиции Верховного Суда. Постановление Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 16 мая 2018 года гласит: для размещения МАФа кроме паспорта привязки необходим документ на землепользование (дело №918/633/16). 12 июня 2018 года Большая Палата Верховного Суда вынесла постановление, в котором говорится, что для размещения МАФа земельный участок не отводится, достаточно оформления паспорта привязки (дело №905/1552/16). «Живем с двумя такими позициями», — подчеркнул Богдан Яськив.

Нет единой судебной практики и в вопросе подсудности споров относительно сноса самовольного строительства по искам Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. В постановлении Верховного Суда Украины по делу №21-1959а16 от 15 ноября 2016 года отмечается, что такие дела должна рассматривать гражданская или хозяйственная юрисдикция; в постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу №804/6106/14 от 30 января 2018 года указывается на гражданскую или хозяйственную юрисдикцию; другого мнения придерживается Большая Палата Верховного Суда: в деле №826/4089/16 от 22 мая 2018 года говорится о том, что такие споры должны рассматриваться в административной юрисдикции.

Лектор также привел примеры из судебной практики, подтверждающие тезис, что отсутствие права аренды в связи с расторжением договора аренды не является самовольным занятием земельного участка; рассказал о «фейковых» судебных решениях, ставших основаниями для регистрации объектов самовольного строительства.