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LHS: директор ООО «Монитор Эстейт» Владимир Копоть проанализировал нюансы юридического аудита объектов недвижимости

В рамках модуля «Споры в сфере недвижимости и строительства» Школы судебной практики Legal High School директор ООО «Монитор Эстейт» Владимир Копоть рассказал о юридическом аудите объектов недвижимости, сосредоточившись на способах предупреждения споров.

Как «Монитор Эстейт» проводит аудит первичной недвижимости (новостроек)? Владимир Копоть отметил: прежде всего компания работает с открытыми данными, в числе которых реестр разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции, реестр лицензий на строительные работы, реестр юридических лиц, судебный реестр.

Одним из проблемных моментов, по словам лектора, является земля, поэтому нужно смотреть данные земельного кадастра. Необходимо понять целевое назначение земельного участка. Кроме того, стоит учитывать детальный план территории — часто застройщики им пренебрегают. При подготовке проектной документации также должны учитываться градостроительные условия.

Помимо этого в «Монитор Эстейт» проверяют субъектов строительства: подрядчика, застройщика, проектировщика... Владимир Копоть отметил, что им известны некоторые застройщики, чья работа не соответствует строительным нормам. Также необходимо проверить реестр исполнительных производств, в том числе изучить кредиторскую задолженность перед другими участники хозяйственных правоотношений. Другой важный момент — судебный реестр, где можно отследить историю объекта, выяснить, есть ли проблемы с прокуратурой.

Затем лектор остановился на вторичном рынке недвижимости. Так, при продаже квартиры продавец практически ничего не теряет, а вот покупателю стоит тщательно проверить продавца. Прежде всего спикер рекомендует проверять реестр вещных прав на недвижимое имущество на предмет обременений. На вторичном рынке недвижимости важно изучить историю самого дома и проверить личность продавца. Кроме того, стоит посмотреть историю приобретения квартиры продавцом: если какие-то нарушения существовали при первичной регистрации права собственности, в дальнейшем могут возникнуть судебные иски. На вторичном рынке объектов недвижимости также необходимо проверять, кто прописан в квартире. Г-н Копоть рекомендует вопрос выписки лиц из квартиры решать до заключения договора купли-продажи.

Затем спикер остановился на аудите коммерческой недвижимости. Особенность такого аудита — в высокой стоимости объектов недвижимости, что увеличивает риски. Владимир Копоть рекомендует проверить судебный реестр: выяснить, есть ли споры с другими покупателями, налоговыми и правоохранительными органами. Также стоит проверить право подписи продавца и урегулировать вопросы ответственности.

В завершение лекции г-н Копоть предоставил перечень инструментов, помогающих анализировать первичный и вторичный рынок недвижимости.