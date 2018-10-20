Сегодня 20 октября 2018 года, 12:47

«Перевозчик не несет ответственности за косвенные, побочные, опосредованные убытки, неполученную выгоду» — Виктор Мороз, лектор LHS

О спорах, касающихся международных авиаперевозок, в рамках блока «Транспортные споры» Школы судебной практики рассказал Виктор Мороз, управляющий партнер Suprema Lex.

В сфере авиационного транспорта есть возможности налаживать и развивать связи практически со всеми государствами, подчеркнул в начале своей лекции г-н Мороз.

Он напомнил, что международные авиационные перевозки могут быть коммерческими и некоммерческими. Первые осуществляются гражданскими воздушными судами, и по форме и выполнению их можно классифицировать как регулярные и нерегулярные. По словам г-на Мороза, такая классификация очень важна и учитывается при рассмотрении споров.

Регулярные полеты осуществляются в соответствии с соглашениями о воздушном сообщении между государствами по заранее опубликованному расписанию, в котором указывается тип самолета, маршрут полета, промежуточные пункты посадок, время вылета и прилета в каждый пункт маршрута, частота движения. «Изменение этих условий возможно только при взаимном согласии государств, между которыми налажена система авиационных перевозок», — уточнил лектор.

Нерегулярные авиационные перевозки выполняются на основании специальных разрешений на разовые полеты и классифицируются как дополнительные, специальные и чартерные.

Детально Виктор Мороз рассказал об особенностях международного и украинского законодательства, регулирующего воздушные перевозки.

Переходя непосредственно к вопросу рассмотрения споров, лектор обратил внимание, что до предъявления перевозчику иска, вытекающего из договора перевозки груза, почты обязательно следует направить ему претензии в порядке, установленном законом.

«Иск к перевозчику может быть подан грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика в удовлетворении претензии либо в случае неполучения от перевозчика ответа в 30-дневный срок», — обратил внимание спикер.

Право на подачу претензии имеет грузополучатель, предъявляющий требования к перевозчику в связи с утратой груза, а также грузоотправитель или грузополучатель в случае возникновения у него требований к перевозчику в связи с недостачей или повреждением груза либо просрочкой его доставки.

Непосредственно претензии подаются перевозчику, который осуществил перевозку груза, а если она не была осуществлена — перевозчику, который в соответствии с договором перевозки груза должен был осуществить перевозку.

Подробно лектор рассказал о сроках подачи претензии и ее содержании, обратив внимание, что важная роль в подтверждении фактов повреждения, порчи груза, выявления груза без документов, несоответствия груза в натуре его наименованию в транспортном документе отводится коммерческим актам.

Переходя к судебному аспекту решения споров, Виктор Мороз напомнил, что иск об ответственности должен быть предъявлен по выбору истца на территории одного из государств-сторон или в суд по месту нахождения перевозчика, или по месту его основной деятельности, или по месту, где находится коммерческое предприятие, с которым был заключен договор, или в суд по месту назначения перевозки.

Рассказывая о границах ответственности перевозчиков, лектор обратил внимание, что перевозчик не несет ответственности за косвенные, побочные, опосредованные убытки неполученную выгоду (прибыль).

«Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный в случае уничтожения, утраты, повреждения или задержки доставки груза, если случай, приведший к ущербу, произошел во время воздушной перевозки», — сообщил г-н Мороз.

В завершение лекции он рассказал о громких международных авиационных спорах.