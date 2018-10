Сегодня 19 октября 2018 года, 19:47

Анна Цират, лектор LHS: главная обязанность перевозчика — забота о пассажире на всех этапах перевозки

«Практика рассмотрения споров относительно международных воздушных перевозок судами разных стран» — тема лекции Анны Цират, партнера АО «Юрвнешсервис».

Лектор отметила, что Конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года (Монреальская конвенция) регулирует лишь три вида споров: споры, связанные с гибелью или телесным повреждением пассажиров, повреждением багажа и груза, задержкой в воздушной перевозке пассажиров, багажа или груза. Все остальные аспекты урегулированы применимым национальным законодательством.

Анна Цират обратила внимание на статью 29 Конвенции, предусматривающую исключительность применения Монреальской конвенции к спорам, касающимся международных перевозок. Монреальская конвенция модернизировала документы варшавской системы, основным из которых была Варшавская конвенция, и внесла ряд новелл, в том числе о замене института вины перевозчика институтом халатности (negligence). Заимствованное из общего права это понятие получило широкое распространение. Данный термин встречается как в действующем Гражданском кодексе Украины, так и в Принципах международного частного права — документе, который сейчас активно обсуждается в ЕС (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), рассказала г-жа Цират.

Определение «халатности», которое было дано британским судом еще в 1856 году, базируется на концепции деятельности разумного человека, руководствующегося соображениями, составляющими основу поведения здравомыслящих людей.

В отношении пассажира используется такое понятие, как «содействие халатности», под ним подразумевается поведение пассажира, не соответствующее стандарту, по которому он должен заниматься своей собственной защитой, и именно это представляет собой причину, способствующую причинению ему вреда.

Также лектор отметила, что в Монреальской конвенции, в отличие от Варшавской конвенции 1929 года, установлена ответственность за бездействие персонала перевозчика в определенных случаях.

«Главная обязанность перевозчика — это забота о пассажире на всех этапах перевозки», — прокомментировала это положение г-жа Цират. По ее словам, действующие украинские правила авиаперевозок также содержат подобные положения.

Рассказывая о возмещении в случае причинения телесного вреда, лектор сообщила, что существуют два уровня возмещения. Первый уровень подразумевает ограниченную ответственность в случае, если перевозчик предоставит доказательства отсутствия его халатности или иного неправомерного действия или бездействия его служащих или агентов, или при наличии «исключительно» небрежности или иного неправомерного действия или бездействия третьих лиц

Второй уровень — полная ответственность перевозчика, если он не может доказать отсутствие своей халатности.

В завершение лекции Анна Цират проанализировала аспекты подсудности споров с перевозчиками, при этом напомнив, что у пассажира в любой момент может возникнуть необходимость применения Монреальской конвенции к спорам с участием международного перевозчика.