Сегодня 19 октября 2018 года, 18:13

LHS: директор юрдепартамента АМКУ Даниил Федорчук озвучил три сценария исполнения решений Комитета

В ходе модуля «Судебная защита конкуренции» Школы судебной практики Legal High School директор юридического департамента Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Даниил Федорчук рассказал о специфике исполнения решений по делам с участием АМКУ. С принятием решения АМКУ, по словам лектора, работа его коллег-расследователей в целом заканчивается, а вот для юридического департамента по большому счету все только начинается, поскольку завершен только один из этапов. «Принятие решения АМКУ — это лишь начало баталий в других местах: судах и исполнительной службе», — подчеркнул Даниил Федорчук.

Свою лекцию он начал со статистических данных. За 2017 год уплачено 340 549 178 грн штрафов, наложенных в 2017-м и предыдущих годах. 79 876 793,25 грн — самая большая сумма денежных средств, взысканная в порядке принудительного исполнения (штраф, примененный к «Газпрому»). 300 млн грн — самая большая сумма штрафа, уплаченная добровольно («Тедис Украина»). Средний уровень уплаты штрафов, наложенных АМКУ, колеблется в пределах 7–8%. Даниил Федорчук отметил, что АМКУ нередко называют квазисудебным органом, тем не менее процедура исполнения решений Комитета намного сложнее. Лектор озвучил три сценария исполнения решений АМКУ.

Первый сценарий («The Good»): ответчик после получения решения АМКУ о наложении штрафа добровольно уплачивает штраф (самая большая сумма добровольно уплаченных на этом этапе штрафов составляет примерно 1 млн грн.) и исполняет решение. На этом этапе закон дает сторонам право обратиться в АМКУ за рассрочкой или отсрочкой уплаты штрафа. Однако для удовлетворения такого ходатайства ответчик должен обосновать невозможность (а не просто затруднительность) единовременной уплаты штрафа и исключительность своей ситуации. Г-н Федорчук отметил, что АМКУ — это не фискальный орган, Комитет не преследует цели наполнения государственного бюджета, но когда речь идет о взыскании средств в государственный бюджет, Комитет серьезно ограничен в дискреции и находится под контролем множества государственных органов.

Второй сценарий («The Not So Good»): когда ответчик решение АМКУ не обжалует, но и не исполняет (не платит штраф). В таком случае на сумму неуплаченного штрафа начисляется пеня (1,5% в день). После того как размер начисленной пени достигнет размера штрафа, АМКУ обращается с иском о взыскании штрафа и пени; на основании решения суда, вынесенного в пользу АМКУ и вступившего в законную силу, выдается судебный приказ, который служит основанием для начала исполнительного производства. На практике этот процесс занимает около года.

Третий сценарий «The Ugly»: ответчик штраф не платит, а обжалует решение АМКУ в суде. Лектор подчеркнул, что двухмесячный срок на судебное обжалование — это не срок исковой давности, а пресекательный срок, и в случае пропуска возобновлению он не подлежит. При судебном обжаловании решения Комитета стороны меняются ролями: ответчик становится истцом, а АМКУ — ответчиком; такие дела могут рассматриваться в судах 1–1,5 года, а нередко и дольше. После отказа судов в иске о признании решений Комитета недействительным Комитет вынужден опять обращаться в суд, но уже с иском о взыскании с ответчика штрафа и пени (и принуждении к исполнению решения); такой процесс длится еще около года. Но настоящая terra incognita для АМКУ наблюдается после получения судебного приказа, когда начинается процесс принудительного исполнения судебного решения. Г-н Федорчук отметил, что у Комитета нет инструментов для ускорения этого процесса. Сегодня наибольшая сумма денежных средств, взысканных исполнительной службой в производстве, связанном с исполнением решения АМКУ, составляет 80 млн грн (2017 год).

По состоянию на 30 июня 2018 года на исполнении находится 378 исполнительных производств о взыскании штрафов и пени (257 производств (68%) — решения Комитета, в отношении которых исполнение осуществляется в «обычном режиме»; по 92 производствам (24%) ответчики пребывают в процессе банкротства или прекращения; по 13 производствам (4%) ответчики находятся в зоне АТО; по 16 (4%) — в АР Крым). Даниил Федорчук рассказал о перипетиях исполнения решения по делу «Газпрома» и о самых длительных исполнительных производствах (одно из них было начато 22 января 2001 года о взыскании 12 060 грн и длится до сих пор).

В завершение лекции г-н Федорчук проанализировал законопроект № 6723 о внесении изменений в законодательство о защите экономической конкуренции, направленный на повышение эффективности работы национального конкурентного ведомства и поддержанный Комитетом. Среди прочего законопроект предусматривает отмену пени за несвоевременную уплату штрафа и вместо нее — установление 50-процентной скидки за своевременную добровольную уплату, а также предоставление решениям АМКУ силы исполнительного документа (что избавит Комитет от необходимости проведения повторной судебной проверки его решений).

Говоря о дальнейших изменениях законодательства с целью повышения эффективности работы Комитета, лектор сосредоточился на инициативах, которые находятся в работе: это установление солидарной ответственности группы компаний, представляющей собой единый субъект хозяйствования; введение субсидиарной ответственности материнской компании в случае неплатежеспособности подконтрольной компании (ответчика), на которую наложен штраф; введение существенной административной ответственности должностных лиц за неподачу информации, подачу информации не в полном объеме, подачу неправдивой информации, неисполнение решений Комитета и создание препятствий для деятельности органов АМКУ.