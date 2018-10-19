Сегодня 19 октября 2018 года, 18:13

LHS: в Украине инструмент возмещения вреда от нарушений антимонопольного законодательства только начинает применяться — Александр Алексеенко, партнер ЮФ Marchenko Partners

В рамках модуля «Судебная защита конкуренции» Школы судебной практики Legal High School партнер ЮФ Marchenko Partners Александр Алексеенко рассказал о частноправовых судебных спорах о нарушении конкурентного законодательства в ЕС и Украине.

Каковы особенности судебных дел о нарушении конкурентного законодательства? Во-первых, это непредсказуемость результатов судебного процесса; во-вторых, значительные судебные расходы без гарантии их компенсации; в-третьих, сложность самого процесса (весомый элемент комплексного экономического анализа); в-четвертых, высокий стандарт доказывания; в-пятых, сложность доступа к документам (доказательствам). Что касается последнего, то истец находится в состоянии информационной асимметрии, часто оказываясь в очевидно невыгодном положении.

Александр Алексеенко отметил, что частноправовые споры приобретают все большую популярность в ЕС. Особенность их в том, что истцами необязательно выступают отдельные субъекты хозяйствования, а также профессиональные объединения, ассоциации. На Западе для этого нередко используются коллективные иски. Это очень сложные и рисковые споры, стороны несут существенные расходы.

Лектор остановился на Директиве 2014/104 о возмещении убытков, причиненных нарушением конкурентного законодательства. Документ, направленный на гармонизацию и согласование подходов отдельных государств — членов ЕС к регулированию, упрощает применение инструмента возмещения убытков и повышает его эффективность, уравновешивает интересы всех сторон в процессе. Директива затрагивает широкий круг вопросов, в том числе касающихся перечня субъектов, имеющих право подавать соответствующий иск, исковой давности, доступа к доказательствам, бремени доказывания, презумпции вреда, юридических последствий решений конкурентных ведомств о нарушении антимонопольного законодательства и др.

Г-н Алексеенко предположил, если хотя бы 50% положений Директивы были бы в той или иной степени имплементированы в наше законодательство, украинские компании чаще применяли бы такой инструмент, как возмещение убытков, причиненных нарушением конкурентного законодательства. Лектор выделил два основных вида частноправовых споров: споры на основании решения о нарушении, вынесенного национальным антимонопольным органом/Еврокомиссией (follow-on actions), и споры без соответствующего решения (stand-alone actions). К примеру, для follow-on actions характерно использование документов, опубликованных самим антимонопольным органом в ходе расследования нарушения (если говорить об Украине, то немаловажная для потенциальных истцов информация в решении АМКУ обозначается как конфиденциальная). Для stand-alone actions характерен самостоятельный сбор истцом доказательственной базы для суда, здесь намного сложнее получить доступ к необходимым документам и информации.

Говоря об украинских реалиях, Александр Алексеенко отметил, что законодательство прямо не указывает на обязательное наличие решения АМКУ для иска о возмещении вреда (stand-alone actions). Но существующая судебная практика в Украине складывается таким образом, что иски о возмещении ущерба основываются на решении АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (follow-on actions). Спикер подчеркнул, что в Украине инструмент возмещения вреда только начинает применяться.

Цель компенсации убытков истцу в европейской практике, по словам г-на Алексеенко, не наказать контрагента, а восстановить рыночные условия. При этом чрезмерная компенсация запрещается. По делу Umbrella Pricing 2014 года суд ЕС указал, что право требовать компенсации за понесенные убытки имеют не только компании, которые приобрели товар непосредственно у участников картеля, но и непрямые покупатели (то есть правом на возмещение наделены не только прямые контрагенты нарушителя). Спикер осветил и такие вопросы, как исковая давность, доступ к документам в практике ЕС и Украины. Лектор подчеркнул, что национальное законодательство не устанавливает четких положений о возможности доступа к материалам АМКУ третьим лицам (потенциальным истцам), которые не принимали участия в рассмотрении АМКУ дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Однако суд в рамках судебного разбирательства о возмещении убытков может истребовать доказательства, содержащиеся в материалах дела АМКУ. «Истец должен иметь достаточный доступ к информации, необходимой для доказывания вреда в судебном процессе при условии надлежащего обоснования такой необходимости», — убежден г-н Алексеенко.

Как отметил г-н Алексеенко, Директива устанавливает презумпцию причиненного вреда. Важно то, что презумпция вреда касается только антиконкурентных согласованных действий (картелей). Бремя доказывания и установления причинно-следственной связи между нарушением и вредом возлагается на истца. В Украине интерес к таким делам связан с предусмотренной законодательством возможностью требовать возмещения вреда в двойном размере по многим видам антимонопольных нарушений.

В завершение лекции, Александр Алексеенко подчеркнул, что в США этот инструмент используется давно и эффективно, в ЕС его применение тоже распространено, а в нашей стране он только начинает применяться. «В Украине многое в этом контексте четко не урегулировано, есть ряд пробелов, но нельзя говорить о том, что в существующей системе координат добиться позитивного результата нереально. Все в наших руках!» — резюмировал партнер Marchenko Partners.