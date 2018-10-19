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Судьи хозсудов всех уровней обменялись мнениями насчет проблемных вопросов процедуры банкротства

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда 19 октября с.г. состоялось расширенное совещание судей Кассационного хозяйственного суда, апелляционных и местных хозяйственных судов на тему «Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дел о банкротстве».

При выборе темы мероприятия инициаторы совещания как будто заглянули в будущее, так как днем ранее Верховная Рада Украина приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства (№8060). Таким образом, ракурс дискуссии был изменен — участники сфокусировались на новом законодательном акте.

Открывая мероприятие, Валентина Данишевская, председатель Верховного Суда, подчеркнула, что применение новых законов начинается еще до того, как они вступают в силу, поэтому в Кодексе нет кардинально новых положений, и он только усиливает изначально легитимную цель процедуры банкротства — удовлетворение требований кредиторов.

О последних изменениях, внесенных в законопроект №8060, судьи смогли услышать от одного из «идеологов» Кодекса по процедурам банкротства Игоря Николаева, юридического советника Центра коммерческого права. В частности, Игорь Николаев рассказал, что дискуссионным был вопрос определения места суда в процедуре о банкротстве: с одной стороны, нужно обеспечить надлежащий контроль в делах о банкротстве, а с другой — минимальное вмешательство суда. Так, в последних правках, которые вносились в Кодекс, оставлены следующие полномочия суда кассационной инстанции: пересмотр определений, которыми начинается движение по делу; пересмотр постановлений о начале ликвидационной процедуры; пересмотр определений по результатам рассмотрения требований кредиторов; пересмотр «финального» определения, которым завершается производство по делу. Как подчеркнул г-н Николаев, в Кодекс были заложены три основные идеи: легкий вход в процедуру банкротства, ускорение процедуры и продажа имущества должника по наивысшей цене.

С целью наработки единого подхода к правоприменению на совещании был проведен онлайн-опрос, благодаря которому судьи получили возможность узнать мнение своих коллег по поводу самых дискуссионных вопросов, возникающих при рассмотрении дел о банкротстве. В частности, один из вопросов касался полномочий хозяйственного суда в части наложения ареста на имущество должника, признанного банкротом. Большинство судей (56,8%) считают, что хозяйственный суд уполномочен отменять аресты или другие ограничения, налагаемые любыми органами и должностными лицами, кроме арестов, налагаемых в рамках уголовного производства.

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