Сегодня 19 октября 2018 года, 16:31

ВС указал, когда спор с должником или поручителем следует рассматривать в гражданском суде, а не хозяйственном

Ситуации, когда производство по делу закрывалось на основании того, что оно не подлежит рассмотрению в суде определенной юрисдикции и в итоге ни один из судов не принимает его к рассмотрению, юридическое сообщество наблюдало не раз. В то же время, казалось бы, в такой категории споров, как взыскание задолженности по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством, такие ситуации возникнуть не могли. Но не все так гладко. И проблема была заложена на законодательном уровне — в процессуальных кодексах в редакции, действовавшей до 15 декабря 2017 года. Речь идет о ситуациях, когда должник и поручитель были разными лицами — юридическим и физическим, но несли солидарную ответственность по кредитным обязательствам, а кредитор воспользовался своим правом и предъявил требование к обеим сторонам. И решать вопрос, в каком же виде судопроизводства следует рассматривать такие споры, пришлось Верховному Суду (ВС) в составе Большой Палаты.

В частности, в постановлении от 24 сентября 2018 года по делу № 759/10401/15-ц ВС указал, что поручительство — это один из видов акцессорного обязательства, которое не может существовать само по себе. При этом, обязанностью суда при рассмотрении дела является соблюдение требований о всесторонности, полноты и объективности выяснения обстоятельств дела и оценки доказательств.

Так, разрешение по правилам хозяйственного судопроизводства такого спора в части исковых требований к должнику — юридическому лицу, а по правилам гражданского судопроизводства — в части исковых требований к поручителю, который является физическим лицом и несет солидарную с должником ответственность, будет нарушать принцип полноты, всесторонности и объективности выяснения обстоятельств дела, что следует, в частности, из содержания части 4 статьи 10 ГПК Украины (в редакции, действующей на момент время рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций), поскольку исследование одного и того же предмета, одних и тех же оснований иска будет осуществляться судами разных юрисдикций, что не гарантирует соблюдения принципа правовой определенности.

Учитывая изложенное, Большая Палата ВС сформировала следующий правовой вывод: исковые требования к нескольким ответчикам, среди которых есть хоть одно физическое лицо, заявленные до 15 декабря 2017 года, должны рассматриваться в одном производстве, если такие требования однородные, неразрывно связаны между собой и от разрешения одного из них зависит разрешение других требований.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомится в статье «В одном лице» в газете «Юридическая практика», № 42/1086 от 16 октября 2018 года.