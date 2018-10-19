Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 октября 2018 года, 16:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LvivCriminalLawForum: как работают институты соглашений со следствием и ответственности юрлиц в Швейцарии?

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Участники сегодняшнего LvivCriminalLawForum ознакомились с международным опытом заключения соглашений со следствием и функционирования института уголовной ответственности юридических лиц, проведя сравнительный анализ украинской и швейцарской моделей.

Многие юристы говорят о том, что принятый в 2012 году Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины является гибридным: национальное законодательство вобрало в себя разные элементы законодательного регулирования других государства, отмечает Екатерина Гупало, адвокат, партнер АО Arzinger. Например, наше государство позаимствовало институт соглашений со следствием, а вот полноценный механизм ответственности юридических лиц в Украине так и не был запущен: в нашей стране он существует в усеченном виде.

В Швейцарии институт корпоративной уголовной ответственности, как рассказал Саверио Лембо, партнер Bar &Karrer (Швейцария), был введен в 2003 году, правда, на протяжении последующих десяти лет была лишь «тигром на бумаге». Только в последние несколько лет швейцарские прокуроры начали активно применять этот инструмент на практике. Иностранный гость рассказал, что в Швейцарии есть два вида корпоративной ответственности: первичная – она применяется к таким категориям преступлений, как финансирование терроризма, отмывание средств, коррупция, и вторичная – к других видам уголовных правонарушений. Обязательным условием для применения этого механизма является невозможность «связать» правонарушение с конкретным физическим лицом. Юридическое лицо, которое привлекается к ответственности, должно уплатить штраф, размер которого может достигать 5 млн швейцарских франков.

Саверио Лембо рассказал и о нюансах функционирования института соглашений, который в Швейцарии довольно широко и эффективно применяется. Также иностранный эксперт осветил актуальные тенденции, которые наметились на поприще уголовного процесса в мире. Одной из таких тенденций является усиление международного сотрудничества среди правоохранительных органов. «Мы, адвокаты, также должны расширять горизонты профессионального сотрудничества», – резюмирует г-н Лембо.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом