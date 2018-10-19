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Адвокат Наталия Иваницкая рассказала об особенностях работы с французскими импортерами и их юристами

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Есть очень большой потенциал для двухстороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Францией», — говорит украинский и французский адвокат Наталия Иваницкая, которая сейчас практикует в компании DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES (Париж). По ее наблюдениям, агробизнес и энергетика — это то, чем Украина наиболее интересует Францию. Украина в свою очередь может выходить на французский рынок с агропродуктами самого высокого качества, в числе приоритетов также дизайн, мода и, конечно же, информационные технологии.

При этом основные проблемы проблемные вопросы торговых отношений между двумя странами находятся в плоскости информационного поля. «Необходимо качественное присутствие во французских средствах массовой информации и радикальное изменение коммуникации, которая вызовет интерес, а не сочувствие, воодушевление, а не недоумение, солидарность, а не непонимание... И здесь не идет речь о конкуренции с Россией, с которой у Франции крепкие культурные связи. Вовсе нет. Скорее наоборот. Успешная история франко-украинских отношений — это история с чистого листа, история об общих амбициях и ценностях», — отмечает адвокат.

О торговых отношениях между Украиной и Францией, специфике французского рынка юридических услуг, а также о подходах к работе с французскими импортерами и их юристами читайте в интервью с Наталией Иваницкой «Французский акцент» («Юридическая практика» №43 от 16 октября 2018 года).

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