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Саграда Фамилия выплатит Барселоне 36 млн евро за 130 лет строительства без разрешения

19 октября 2018 года Источник:Европейская правда

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Испании — Храм искупления Святого Семейства, более известный как Саграда Фамилия, выплатит городской власти 36 млн евро за ведение строительства без разрешения.

Об этом сообщает ВВС.

Выплаты в бюджет поступят спустя более 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города.

Совет, который отвечает за строительные работы, будет выплачивать деньги в течение десяти лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к памятнику, а также отремонтировать район вокруг церкви.

В ответ город легализует статус Саграда Фамилия уже в начале следующего года.

Церковь, которую спроектировал архитектор Антонио Гауди, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Работы по ее строительству начались в 1882 году и все еще продолжаются.

Бюджет собора в 2018 году составляет 80 млн евро, 50 млн направлены на работы внутри храма. Ежегодно храм посещают 4,5 млн туристов.

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