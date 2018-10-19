Саграда Фамилия выплатит Барселоне 36 млн евро за 130 лет строительства без разрешения

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Испании — Храм искупления Святого Семейства, более известный как Саграда Фамилия, выплатит городской власти 36 млн евро за ведение строительства без разрешения.
Об этом сообщает ВВС.
Выплаты в бюджет поступят спустя более 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города.
Совет, который отвечает за строительные работы, будет выплачивать деньги в течение десяти лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к памятнику, а также отремонтировать район вокруг церкви.
В ответ город легализует статус Саграда Фамилия уже в начале следующего года.
Церковь, которую спроектировал архитектор Антонио Гауди, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Работы по ее строительству начались в 1882 году и все еще продолжаются.
Бюджет собора в 2018 году составляет 80 млн евро, 50 млн направлены на работы внутри храма. Ежегодно храм посещают 4,5 млн туристов.
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