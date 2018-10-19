Сегодня 19 октября 2018 года, 18:13

АМКУ оштрафовал производителей алкоголя, позиционировавших свой товар как виски

20 сентября и 11 октября 2018 года на заседании Антимонопольного комитета Украины принят ряд решений в отношении недобросовестных практик производителей алкогольной продукции, сообщает сайт Комитета.

В частности, признано, что использование ООО «СВКЗ» внешнего оформления этикеток крепких алкогольных напитков Jack Talker, а именно: Red Level, Black Level, Blue Level, схожих с внешним оформлением этикеток алкогольной продукции Johnnie Walker, а именно: Red Label, Black Label и Blue Label, которое международная корпорация Diageo Brands BV (Амстердам, Нидерланды) раньше ООО «СВКЗ» начала использовать в хозяйственной деятельности, может привести к смешению с деятельностью международной корпорации Diageo Brands BV и является нарушением, предусмотренным статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде неправомерного использования обозначений.

За это нарушение на ООО «СВКЗ» наложен штраф в размере 1,392 млн грн и на ООО «СВКЗ» возложена обязанность прекратить нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Также принято решение относительно размещения ООО «СВКЗ» на этикетке крепких алкогольных напитков ТМ Jack Talker, а именно: Jack Talker Red Level, Jack Talker Black Level, Jack Talker Blue Level, — надписи Whisky (UKRAINIAN WHISKYE), в то время как этот товар не является виски.

«Распространение таким образом ложных сведений о потребительских свойствах напитка, является нарушением, предусмотренным статьей 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей в заблуждение», — подчеркнули в АМКУ.

За это нарушение на ООО «СВКЗ» наложен штраф в размере 445 699 грн и на ООО «СВКЗ» возложена обязанность прекратить нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Принято решение относительно оформления ООО «СВКЗ» и ООО «СТРОНГДРИНК» этикеток алкогольных напитков BLACK JACK, схожих с оформлением этикеток алкогольной продукции JACK DANIEL'S, которые ранее начала использовать международная корпорация Jack Daniel`s Properties, Inc. (США ) для алкогольной продукции JACK DANIEL'S. Это, по мнению АМКУ, может привести к смешению с деятельностью этой компании и является нарушением, предусмотренным статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде неправомерного использования обозначений.

За эти нарушения на ООО «СВКЗ» наложен штраф в размере 4,1 млн грн, а на ООО «СТРОНГДРИНК» — 5,438 млн грн.

Эти общества должны прекратить нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.