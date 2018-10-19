Сегодня 19 октября 2018 года, 14:51

LvivCriminalLawForum: уже принято более 200 определений суда о признании доказательств очевидно недопустимыми

На сегодняшнем форуме Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу — LvivCriminalLawForum — выступил директор Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Тарас Лопушанский, который сфокусировался на проблемных вопросах расследования детективами НАБУ уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 366-1 «Декларирование недостоверной информации» и 368-2 «Незаконное обогащение» Уголовного кодекса (УК) Украины. Украина — одна из немногих стран Европы, в которой существует уголовная ответственность по таким составам преступлений, констатировал спикер. Статистика НАБУ по двум указанным нормам УК Украины такова: по статье 366-1 было открыто 72 уголовных производств, по статье 368-2 — 54. Порядка 30 уголовных производств с обвинительным актом уже направлены в суды. Правда, суды не торопятся рассматривать соответствующие дела. Более того, согласно официальной статистике, статья 368-2 УК Украины является фактически «мертвой» нормой: за последние несколько лет по ней не было ни одного приговора суда.

Тарас Лопушанский также напомнил, что ранее группа народных депутатов инициировала вопрос относительно конституционности этой нормы. К слову, соответствующее представление еще в конце прошлого года было направлено в Конституционный Суд Украины. В своем обращении парламентарии указывают, что статья 368-2 УК Украины противоречит, в частности, статьям 1, 2, части 2 статьи 8, частям 1, 2, 3 статьи 62, статье 64 Конституции Украины. Так, согласно конституционному принципу презумпции невиновности (статья 62 Конституции Украины), лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Но из статьи 3682 УК Украины следует, что обвиняемое в незаконном обогащении лицо считается виновным, пока не докажет своей невиновности. При этом представитель НАБУ рассказал, что в Литве действует институт уголовной ответственности за незаконное обогащение. Причем в отличие от украинской версии он применяется не только к власть имущим, но и ко всем гражданам, получившим незаконным путем активы в размере от 19 тыс. евро и больше. При этом Конституционный Суд Литовской Республики уже поставил точку в вопросе целесообразности существования такого института, признав соответствующую норму конституционной.

В рамках отдельной сессии участники LvivCriminalLawForum проанализировали под разными углами вопрос недопустимости доказательств в уголовном процессе. Например, они узнали о нюансах экспертизы как доказательстве в уголовном процессе, о которых рассказала Виолетта Федчишина, судебный эксперт высшего класса.

В свою заместитель председателя Стрийского горрайонного суда Львовской области Виктория Бучковская озвучила интересную статистику. Так, сегодня существует уже более 200 определений, вынесенных в ходе судебных заседаний, о признании доказательств очевидно недопустимыми. В этом легко убедиться, проведя мониторинг Единого реестра судебных решений по ключевым словам «недопустимое доказательство» и задав критерий поиска по определениям (а не приговорам!) суда.

«Любите судей: они не являются вашими процессуальными противниками. Ваши процессуальные противники — прокуроры! Но они ваши процессуальные противники, а не враги! Об этом обязательно нужно помнить» — с такими напутственными словами к адвокатскому сообществу обратился Ярослав Зейкан, адвокат, партнер EQUITY.