Сегодня 19 октября 2018 года, 18:13

Вопрос о двойном гражданстве Литва разрешит на референдуме

В Литве состоится референдум, на котором граждане страны должны будут решить, хотят ли они получить право на двойное гражданство. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Delfi.

Референдум пройдет в Литве в мае 2019 года — одновременно с президентскими выборами. Такое решение 18 октября с.г. принял Сейм.

Однако решение парламента Литвы о подготовке референдума по изменению Конституции еще должен оценить Конституционный суд. Если референдум все же состоится и граждане поддержат поправки к основному закону, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним: ранее сообщалось, что в Македонии на референдуме о новом названии страны более 90% граждан поддержали смену. За поддержку изменения названия страны на это время проголосовали 91,38 % участников, против — 5,63 %.

Вместе с тем референдум имел статус консультативного и не повлек за собой прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявили, что будут учитывать его результаты.