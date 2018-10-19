Сегодня 19 октября 2018 года, 18:13

Судье из Мариуполя участник процесса угрожал обращением в СБУ

Судья Октябрьского районного суда города Мариуполя Ольга Шевченко сообщила, что гражданин угрожает подать заявление в Службу безопасности Украины после вынесения решения по делу. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В производстве г-жи Шевченко как следственного судьи находится жалоба относительно невнесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по заявлению в отношении должностных лиц Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Как отмечает судья, к жалобе не прилагались доказательства, что гражданин обращался в прокуратуру Донецкой области с заявлением о совершении уголовного преступления.

Во время судебного заседания 9 октября 2018 года было установлено, что гражданин не подавал обращений в прокуратуру Донецкой области о совершении уголовного преступления должностными лицами ММК имени Ильича.

«В ответ на это жалобщик начал кричать, что прокурором предоставлена недостоверная информация, а исследования этой информации по решению следственного судьи является нарушением его прав. Кроме того, жалобщик обидно высказывался в адрес судьи и делал предположения о дальнейшем поведении Шевченко О.А., в связи с чем жалобщику неоднократно были сделаны замечания. Гражданин заявил, что он подготовил обращение в Службу безопасности Украины по «коррупционным фактам работников прокуратуры и следственного судьи». Также отметил следующее, что заявление в СБУ касается его и будет подано в Службу безопасности Украины по результатам рассмотрения его жалобы после того, как судья вынесет решение, идет речь в обращении судьи.

Судья считает такие действия давлением на суд и просит Высший совет правосудия рассмотреть ее обращение и принять соответствующее решение.

Ознакомиться с обращением судьи можно по ссылке.