Сегодня 19 октября 2018 года, 14:51

Судья, лектор LHS Мария Демидова проанализировала практику применения антимонопольного законодательства хозсудами

В рамках блока «Особенности хозяйственных споров в различных сферах предпринимательства» Школы судебной практики Legal High School проходит модуль «Судебная защита конкуренции». На практике применения антимонопольного законодательства хозяйственными судами остановилась судья Хозяйственного суда Черниговской области Мария Демидова.

Судья подчеркнула, что по законодательству заявитель, ответчик, третье лицо имеют право обжаловать решения органов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) полностью или частично в хозяйственных судах в двухмесячный срок со дня получения решения. Этот срок не может быть возобновлен.

Первая категория распространенных нарушений, по которых АМКУ принимает решение о применении санкций и в отношении которых существует судебная практика, — неподача информации в установленный срок, подача информации в неполном объеме в установленные сроки или подача недостоверной информации. Эту категорию Мария Демидова проиллюстрировала постановлением Верховного Суда №910/15891/17 от 29 мая 2018 года.

Вторая «популярная» категория — совершение антиконкурентных согласованных действий (как правило, речь идет о торгах). Для этой категории судья привела два примера: постановление Верховного Суда №922/5614/15 от 27 марта 2018 года и постановление Верховного Суда №910/1044/17 от 22 мая 2018 года.

Третья категория — установление таких цен, которые невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке (постановление Верховного Суда №910/3047/17 от 19 июня 2018 года).

Следующий вид нарушений — антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля (постановление Верховного Суда №908/833/17 от 10 апреля 2018 года).

Тем не менее самой распространенной категорией дел, по словам г-жи Демидовой, являются споры по искам АМКУ о взыскании штрафов за нарушение конкурентного законодательства и пени за просрочку уплаты штрафа (постановление Верховного Суда №921469/17-г/6 от 17 апреля 2018 года, постановление Верховного Суда №916/2335/17 от 5 июня 2018 года). Судья напомнила, что законодательством предусмотрено приостановление начисления пени на время рассмотрения или пересмотра дела хозяйственным судом. При этом длительность такого приостановления определяется исключительно периодом времени, на протяжении которого фактически осуществлялось указанное рассмотрение или пересмотр (например, в суде первой инстанции — со дня открытия производства про делу и по день принятия решения по нему; в судах апелляционной и кассационной инстанций — со дня принятия апелляционной или кассационной жалобы и по день принятия постановления). Судья дополнила, что в этой период не включается время нахождения материалов в суде, когда рассмотрение или пересмотр не осуществлялись.

В завершение лекции Мария Демидова затронула такую тему, как обжалование решений АМКУ относительно процедурных вопросов в ходе производства по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Не оставила без внимания судья и дела, рассматриваемые в порядке административного судопроизводства (признание противоправными действий или бездействия АМКУ). Эту категорию г-жа Демидова проиллюстрировала постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда №826/6835/16 от 11 апреля 2018 года.