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Управление арестованным имуществом – новые возможности для бизнеса

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Предпосылки и перспективы управления арестованными активами, а также специфику управления отдельными видами арестованных активов обсудят участники Форума по менеджменту арестованными активами ФОРМА, который состоится 15 ноября 2018 года в отеле PremierPalace.

Форум организован Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Цель Форума - создание площадки для открытого обсуждения преимуществ и особенностей сотрудничества в сфере управления активами и формирования рынка по управлению арестованными активами в Украине.

На форуме представители бизнеса узнают о том:

• как можно стать управителем,

• каким критериям должен соответствовать потенциальный управитель,

• как происходит процесс передачи арестованных активов в управление.

Также будут обсуждаться ключевые вопросы сотрудничества АРМА и бизнеса, тенденции в области управления арестованными активами, инструменты эффективного взаимодействия бизнеса и государства, процедуры передачи арестованных активов в управление, международный опыт.

Подробнее с программой ФОРМА можно ознакомиться по ссылке.





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