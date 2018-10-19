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ВСП занял ведущую роль в судебной системе — конференция «Дисциплинарная ответственность судей и прокуроров в Украине»

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе конференции «Дисциплинарная ответственность судей и прокуроров в Украине», организованной Высшим советом правосудия, Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, международными экспертами USAID и Совета Европы, иностранные партнеры поделились европейскими стандартами и практикой дисциплинарных производств в отношении судей.

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич отметил, что Высший совет правосудия занял ведущие позиции в судебной системе и практически возглавил ее. «Сегодня сложной задачей для нас является рассмотрение производств, переданных нам ВККС, количество которых составляет более 12 тысяч в отношении судей судов первой инстанции», — сказал г-н Беляневич и обратил внимание, что сегодня на конференции необходимо изучить иностранные стандарты и имплементировать их в наше законодательство.

Елена Литвиненко, заместитель председателя Офиса Совета Европы в Украине, также подчеркнула важность мероприятия для прокурорской реформы и все еще продолжающейся судебной реформы.

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