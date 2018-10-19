Сегодня 19 октября 2018 года, 14:51

Народный депутат предложил механизм, гарантирующий получение статуса участника боевых действий

Народный депутат Украины Максим Микитась внес законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения получения статуса участника боевых действий) №9210.

На своей странице в Facebook народный депутат объяснил актуальность законодательной инициативы: «Чуть ли не половина бойцов, воевавших на Донбассе, не могут получить статус участника боевых действий, положенный им по закону. Почему? Просто их руководство, которое обязано подать необходимые документы, не удосужилось это сделать. Может, им было некогда, может, у них не было желания или настроения. Ведь никакой ответственности за это не предусмотрено, так что и переживать не о чем. В итоге 40% военнослужащих после одного фронта попадают на другой — бюрократический и вынуждены обходить десятки кабинетов и учреждений, доказывая свой статус».

Согласно новому законопроекту, руководители, которые не подадут документы или сделают это не вовремя, будут отвечать «собственным кошельком». «Уверен, что угроза наложения штрафа серьезно повысит их дисциплинированность в этом направлении», — добавил парламентарий.

Проектом предусматривается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 172-21 «Нарушение права на получение статуса участника боевых действий». Неподача или нарушение сроков подачи документов, необходимых для предоставления статуса участника боевых действий командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения и организации в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий влечет за собой наложение штрафа от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан, указано в законопроекте.