Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 октября 2018 года, 14:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Народный депутат предложил механизм, гарантирующий получение статуса участника боевых действий

19 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Народный депутат Украины Максим Микитась внес законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения получения статуса участника боевых действий) №9210.

На своей странице в Facebook народный депутат объяснил актуальность законодательной инициативы: «Чуть ли не половина бойцов, воевавших на Донбассе, не могут получить статус участника боевых действий, положенный им по закону. Почему? Просто их руководство, которое обязано подать необходимые документы, не удосужилось это сделать. Может, им было некогда, может, у них не было желания или настроения. Ведь никакой ответственности за это не предусмотрено, так что и переживать не о чем. В итоге 40% военнослужащих после одного фронта попадают на другой — бюрократический и вынуждены обходить десятки кабинетов и учреждений, доказывая свой статус».

Согласно новому законопроекту, руководители, которые не подадут документы или сделают это не вовремя, будут отвечать «собственным кошельком». «Уверен, что угроза наложения штрафа серьезно повысит их дисциплинированность в этом направлении», — добавил парламентарий.

Проектом предусматривается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 172-21 «Нарушение права на получение статуса участника боевых действий». Неподача или нарушение сроков подачи документов, необходимых для предоставления статуса участника боевых действий командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения и организации в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий влечет за собой наложение штрафа от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан, указано в законопроекте.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом