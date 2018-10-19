Сегодня 19 октября 2018 года, 13:17

LvivCriminalLawForum: в уголовных процессах адвокаты на голову выше, чем представители органов досудебного расследования

Современное состояние и проблемные вопросы уголовного права и процесса — в фокусе внимания участников LvivCriminalLawForum, сегодняшнего форума по уголовному праву и процессу, организованному Ассоциацией адвокатов Украины, который впервые проходит во Львове.

Первая панель форума собрала на одной площадке ключевых участников уголовного процесса — судей, адвокатов и прокуроров, задавая тон живой активной, подчас довольно острой, экспертной дискуссии.

Как в условиях перманентных законодательных изменений и кадрового голода в судебной и правоохранительной системах обеспечить качество досудебного расследования, своим видением поделился прокурор отдела прокуратуры г.Киева Александр Жила. По его словам, принятие Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины в 2012 году стало настоящей «революцией» в уголовном процессе именно благодаря введению нового института следственного судьи. Следственный судья — это руководитель досудебного расследования уголовного производства: именно он, а не прокурор имеет ключевые полномочия, выразил убеждение спикер. Кроме того, в свете недавних изменений в УПК Украины следственный судья получил возможность давать оценку обоснованности уведомления о подозрении.

Сейчас этот институт сильно перегружен, особенно в крупных городах нагрузка на следственных судей колоссальная, констатировали участники LvivCriminalLawForum. Поэтому, по мнению Александра Жилы, следственный судья должен быть освобожден от рассмотрения других категорий дел. «Только эффективное функционирование института следственного судьи обеспечит высокое качество досудебного расследования», — подчеркивает он.

Правда, идея разгрузить следственных судей, замкнув их функции исключительно на рассмотрении уголовных производств, или ввести формулу «один судья — один кейс» (все ходатайства в рамках одного уголовного производства должен рассматривать один следственный судья) воодушевила не всех участников форума, особенно не нашла поддержки у представителей судейского корпуса. Как рассказала председатель Галицкого районного суда г.Львова Ирина Волоско, инстанция, которую она возглавляет, рассматривает порядка 90% всех ходатайств органов досудебного расследования в рамках уголовного производства, поскольку в его территориальной юрисдикции находятся отделения практически всех правоохранительных и «силовых» ведомств. Все судьи этого суда (12 человек) являются следственными, и все они имеют колоссальный объем работы. Следовательно, реализация предлагаемого формата разгрузки не представляется возможной.

Одну и главных проблем досудебного расследования заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины Андрей Гнатив видит в низкой квалификации представителей органов досудебного расследования: в отсутствии достаточного количества квалифицированных, а главное — опытных сотрудников.

Как показывает практика, в уголовных процессах адвокаты на голову выше, чем представители органов досудебного расследования, вторит ему судья Шевченковского районного суда г.Львова Александра Баева. При этом она обращает внимание на проблему злоупотребления адвокатами правом на подачу ходатайств. Как отмечалось, подавать десятки, а то и сотни аналогичных документов в рамках одного уголовного производства — это ошибочный путь, ведь это не только создает дополнительную нагрузку на следственных судей и сотрудников аппарата суда (только канцелярии суда понадобится несколько часов для регистрации такого массива ходатайств), но и негативно отражается на сроках и качестве рассмотрения дел.

То, что сторона защиты нередко злоупотребляет такой опцией, как подача ходатайств, признает и модератор дискуссии Тарас Пошиванюк, адвокат, партнер EQUITY. Обсуждение в рамках первой панели он завершает на мажорной ноте, отмечая, что за последние несколько лет работа адвокатов существенно упростилась, в качестве примера приводя то, как изменилась практика проведения одного из самых популярных следственных действий — обыска.