Сегодня 19 октября 2018 года, 16:31

Парламентский комитет поддержал представителей судей в вопросе возможного замораживания окладов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия поддержал позицию Высшего совета правосудия о недопустимости приостановления повышения должностных окладов судей.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич в письме, поступившем в адрес ВСП. Об этом говорится на портале судебной власти Украины.

Во время предварительного рассмотрения показателей проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета 25 сентября 2018 года его председатель Игорь Бенедисюк высказал позицию судебной власти относительно недостаточности определенных проектом этого закона объемов расходов для обеспечения функционирования судов и деятельности судей, Службы судебной охраны и введения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, а также относительно недопустимости приостановления повышения должностных окладов судей.

В частности, он акцентировал внимание народных депутатов на том, что финансовое обеспечение судов и судей является неотъемлемой составляющей независимости как отдельного судьи, так и независимости всей судебной власти.

В своем письме г-н Князевич заявил о поддержке позиции ВСП в отношении недопустимости приостановления повышения должностных окладов судей и содействия в обеспечении соблюдения гарантий независимости судов как необходимого условия осуществления правосудия беспристрастным, объективным и справедливым судом.

Возможное приостановление повышения должностных окладов судей местных, апелляционных и высших специализированных судов было также главным вопросом, который обсуждался на очередном заседании Коммуникационного комитета системы правосудия, состоявшемся 28 сентября 2018 года. По итогам этого заседания председателем ВСП Игорем Бенедисюком, председателем Верховного Суда Валентиной Данишевской, председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергеем Козьяковым, председателем Совета судей Украины Олегом Ткачуком, председателем Государственной судебной администрации Украины Зеновием Холоднюком, ректором Национальной школы судей Украины Николаем Онищуком подписаны совместные письма к парламенту, правительству и Президенту, в которых подчеркивается неприемлемость изменения системы оплаты труда судей, поскольку это является сужением конституционных гарантий их независимости.