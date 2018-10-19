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Законопроект о налоге на выведенный капитал рассмотрят уже на следующей неделе

19 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о налоге на выведенный капитал 8 ноября 2018 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, законопроект о налоге на выведенный капитал разрабатывался около трех лет. Сегодня украинская сторона согласовывает его с Международным валютным фондом.

«В четверг, 8 ноября, этот проект закона будет рассматриваться в Верховной Раде после трехлетней кропотливой работы», — отметила г-жа Южанина.

Она также подчеркнула, что принятие законопроекта повлияет на подготовку закона о гобюджете-2019 ко второму чтению.

«Мы уже распланировали, как мы двигаемся по принятию этого закона в Раде. Вчера на заседании комитета министр финансов (и.о. главы Минфина Оксана Маркарова — ред.) пообещала, что после принятия... ко второму чтению проект закона о бюджете будет перестроен на основе налога на выведенный капитал», — добавила она.

Напомним: 5 июля с.г. Президент Украины Петр Порошенко подал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведенный капитал».

Согласно пояснительной записке, с 1 января 2019 налог на прибыль предприятий будет заменен налогом на выведенный капитал. Предполагается, что он позволит упростить ведение бизнеса, сократить расходы плательщиков на исполнение налоговой обязанности, предотвратить занижение базы налогообложения и уклонение от налогообложения в Украине.

16 октября с.г. представитель президента в парламенте Ирина Луценко назвала налог на выведенный капитал налогом на офшоризацию.

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