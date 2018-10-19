Сегодня 19 октября 2018 года, 14:51

«Пытался улучшить показатели своей служебной деятельности». Задержан фискал, подстрекавший к взятке

Правоохранители разоблачили работника Государственной фискальной службы в подстрекательстве лица к оказанию должностным лицам неправомерной выгоды. Таким образом фигурант пытался улучшить показатели своей служебной деятельности. Его задержали во время передачи в Генпрокуратуру Украины документов для регистрации уголовного производства о вымогательстве сотрудниками Львовской таможни ГФС неправомерной выгоды, сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

Главным следственным управлением Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований ГПУ, и СБУ разоблачено должностное лицо внутренней безопасности ГФС в противоправных действиях. Злоумышленник, используя свое служебное положение, осуществлял подстрекательство другого лица на предложение и дачу неправомерной выгоды должностным лицам Львовской таможни ГФС. В дальнейшем служащий планировал разоблачить «взяточников» во время получения неправомерной выгоды.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По их результатам должностному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса Украины.