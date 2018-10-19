Сегодня 19 октября 2018 года, 16:31

НАПК требует от парламента открыть доступ к реестрам Минюста

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул призывает руководство Верховной Рады Украины, народных депутатов на следующей пленарной неделе 6-9 ноября с.г. рассмотреть в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий». Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По словам г-на Мангула, согласно закону о предотвращении коррупции предусмотрен прямой доступ Национального агентства к информационным базам данных государственных органов, органов власти, органов местного самоуправления, чтобы пользоваться государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникациями.

«Законопроект №7276, в разработке которого НАПК принимало участие, направлен именно на обеспечение непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом (конфиденциальную информацию), владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Александр Мангул добавил, что 25 сентября с.г. введена в эксплуатацию система логического и арифметического контроля деклараций.

«Автоматический обмен информацией является одной из ключевых составляющих этой системы и предусматривает обмен с 16 государственными реестрами. В рамках действующего законодательства НАПК уже подписало девять протоколов о порядке обмена данными и ожидает сейчас положительного решения Государственной фискальной службы о согласовании нового порядка обмена информацией с Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов о доходах физических лиц. Однако без принятия законопроекта №7276 невозможно подписание протоколов автоматического обмена информацией еще с шестью реестрам, держателем которых является Министерство юстиции. Подчеркиваю, что именно после подписания всех 16 протоколов обмена НАПК сможет запустить автоматизированный обмен информацией и осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля», — заявил г-н Мангул.