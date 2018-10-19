Сегодня 19 октября 2018 года, 13:17

В Киеве изучают международную практику привлечения судей и прокуроров к дисциплинарной ответственности

С самого утра на международной конференции «Дисциплинарная ответственность судей и прокуроров в Украине» члены Высшего совета правосудия, представители Секретариата Высшего совета правосудия, представители Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Генеральной прокуратуры Украины, а также международные эксперты USAID и Совета Европы рассказывают о стандартах Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей и прокуроров. Далее в ходе мероприятия будут обсуждаться проблемные вопросы дисциплинарной практики в отношении судей и прокуроров в Украине, эксперты также поделятся опытом, полученным во время учебного визита в Румынию, относительно полномочий дисциплинарных органов, их дисциплинарной практики.