С самого утра на международной конференции «Дисциплинарная ответственность судей и прокуроров в Украине» члены Высшего совета правосудия, представители Секретариата Высшего совета правосудия, представители Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Генеральной прокуратуры Украины, а также международные эксперты USAID и Совета Европы рассказывают о стандартах Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей и прокуроров. Далее в ходе мероприятия будут обсуждаться проблемные вопросы дисциплинарной практики в отношении судей и прокуроров в Украине, эксперты также поделятся опытом, полученным во время учебного визита в Румынию, относительно полномочий дисциплинарных органов, их дисциплинарной практики.
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