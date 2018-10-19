НЭК «Укрэнерго» обвиняет профильное министерство в затягивании корпоратизации

НЭК «Укрэнерго» заявила о сознательном препятствовании корпоратизации компании со стороны комиссии по реорганизации ГП Министерства энергетики и угольной промышленности.
Заявление опубликовано на сайте «Укрэнерго».
Компания заявила о сомнениях в беспристрастности комиссии по отношению к процессу реорганизации госпредприятия. Переход функции управления текущей деятельностью к главе комиссии Михаилу Близнюку «Укрэнерго» назвала необоснованным и безосновательным.
Близнюк является заместителем министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
В «Укрэнерго» заявили, что выполнили все законодательные и методические требования относительно корпоратизации предприятия, в то время как комиссия Близнюка нарушила сроки согласования документации имущественной оценки и медлила с утверждением ключевых документов в ходе корпоратизации компании.
«Укрэнерго» призвала Минэнерго вмешаться в ситуацию и обеспечить стабильную работу госкомпании.
В компании подчеркнули, что начало полноценной работы наблюдательного совета и корпоратизация Укрэнерго — ключевые условия получения Украиной макрофинансовой помощи со стороны ЕС.
18 октября с.г. Минэнерго сообщило о передаче полномочий по управлению НЭК «Укрэнерго» комиссии Близнюка и новой дате оценки имущества предприятия — 31 октября 2018 года.
Это означает, что оценка имущества должна быть составлена именно на эту дату, а соответственно, необходимо проводить новую инвентаризацию, оценку и аудиторскую проверку отчетности компании.
Это может привести к значительному переносу сроков корпоратизации «Укрэнерго», а именно — превращения компании из государственного предприятия в открытое акционерное общество.
Ранее Кабинет Министров утвердил наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» в составе четырех независимых членов и трех представителей от государства.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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