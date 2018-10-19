Сегодня 19 октября 2018 года, 13:17

Суд арестовал вице-премьера оккупированного Крыма

Басманный суд Москвы санкционировал арест до 16 декабря 2018 года вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, а также бывших и.о. заместителя министра транспорта Валентина Дукорского и первого заместителя главы комитета по конкурентной политике Крыма Ярослава Сливки. Все они обвиняются в получении особо крупных взяток. Виталий Нахлупин пытался убедить суд, что не скроется, поскольку объявлен Украиной в международный розыск, но своего не добился.

Виталий Нахлупин, курирующий в крымском правительстве дорожное строительство, был задержан в Москве 17 октября с.г. В этот же день были проведены обыски в комитете конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, а также компаниях «Крымгазсеть» и «Крымэнерго». А уже день спустя Следственный комитет России (СКР) обратился с ходатайствами об аресте высокопоставленного чиновника и его подельников в Басманный суд Москвы.