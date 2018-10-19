Сегодня 19 октября 2018 года, 11:36

Евросуд продлил запрет на доступ ГПУ к телефону журналистки Н.Седлецкой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продлил запрет на доступ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) к информации с мобильного телефона главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Радио Свобода».

Как отмечается, запрет на доступ к данным с телефона имеет неограниченный срок действия. Также указано, что запрет будет действовать «до отдельного распоряжения».

Согласно решению суда, украинское правительство должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, которая касается заявителя.