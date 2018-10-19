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Принято постановление о выводах к проекту закона о госбюджете-2019

19 октября 2018 года Источник:Finclub

Проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год поддержали 240 депутатов.

Это постановление они приняли в целом по итогам более чем часового обсуждения проекта бюджета на 2019 год, сообщает FinClub.

«Кабинету министров подготовить проект закона о госбюджете Украины на 2019 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение Верховной Рады в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления. Постановление вступает в силу в день его принятия», — говорится в документе.

Депутаты, в частности, требуют от Минфина увеличить план прибыли НБУ на 2 млрд грн — с 45,6 млрд грн до 47,6 млрд грн, а также отменить выделение 2,124 млрд грн на бюджетную программу «Государственные капитальные расходы на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов».

Средства этой программы предлагается направить на проекты Государственного управления делами, Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны здоровья, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства молодежи и спорта, Министерства юстиции, Национальной академии медицинских наук и Главного управления разведки Минобороны.

У Национальной общественной телерадиокомпании Украины хотят отобрать 626 млн грн и направить их на лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкобольных.

Киев могут частично освободить от выплат по госдолгу, если он потратит до 1,5 млрд грн на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» к жилому массиву «Виноградарь» с электродепо в Подольском районе Киева, до 1,5 млрд грн на капитализацию КП «Киевтеплоэнерго», до 0,7 млрд грн на капитальный ремонт сетей внешнего освещения Киева с заменой ртутных и натриевых светильников, до 2,5 млрд грн на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

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