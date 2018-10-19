Сегодня 19 октября 2018 года, 09:56

Дело о взрыве и расстреле в Керчи переквалифицировано

Предполагаемый организатор нападения в Керченском политехническом колледже покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. СКР тем временем переквалифицировал дело — с теракта на убийство.

«Потенциальный убийца застрелился, он покончил с собой. Это студент четвертого курса данного учебного заведения. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на втором этаже», — заявил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24» и добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются. Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, подозреваемый в организации теракта 8 сентября с.г. получил разрешение на ношение оружия.

Утром 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 20 человек, еще 50 пострадали. Большинство потерпевших — подростки. «По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами», — заявили в Следственном комитете.

Позднее СКР переквалифицировал дело о взрыве в керченском колледже с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.