Сегодня 18 октября 2018 года, 17:24

О виндикации как эффективном способе защиты прав собственности рассказал слушателям Lеgal High School управляющий партнер Suprema Lex Виктор Мороз

В начале лекции он напомнил слушателям о правовом содержании понятия права собственности, отметив, что право собственности в объективном смысле — это совокупность правовых норм, устанавливающих и охраняющих принадлежность материальных благ конкретным субъектам, в том числе определяющих основания и условия возникновения и прекращения у них такого права. В субъективном смысле право собственности — это предусмотренное и гарантированное законом право конкретного владельца осуществлять владение, пользование, распоряжение принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и любым способом, если иное не предусмотрено законом.

Лектор отметил, что одной из составляющих права собственности является право распоряжения имуществом, которое владелец реализует посредством возможности прекращения или ограничения принадлежащего ему права собственности. Например, заключая договор аренды, собственник на определенный срок передает право владения и пользования своим имуществом, его отдельной частью или определенной вещью другому лицу — арендатору, тем самым на какое-то время ограничивает свое право собственности, распределяя правомочность владения, пользования и распоряжения имуществом между различными лицами. Другой пример: собственник имущества может прекратить свое право собственности путем заключения определенных гражданских договоров: купли-продажи, поставки, мены, дарения, займа, вследствие чего прекращаются одни правоотношения собственности и устанавливаются другие, где новым владельцем становится его контрагент по договору.

Однако иногда распоряжение имуществом собственника может произойти и без его согласия, в этом случае эффективным способом защиты может стать виндикация. Виндикация — это претензия, требование, иск, восстановление, освобождение от чьего-то владения, то есть это истребование вещи, которая имеет индивидуальные признаки и находится в незаконной собственности.

Основной инструмент виндикации — подача виндикационного иска, который обычно определяют как иск собственника об истребовании его имущества из чужого незаконного владения. Лектор сформулировал существенные признаки такого иска:

— он может быть подан владельцем или уполномоченным им лицом;

— содержание иска составляет требование о возврате вещи;

— вещь, принадлежащая истцу, находится во владении другого лица (в чужом владении);

— вещь находится в чужом владении незаконно (без достаточных правовых оснований для этого).

«Условия удовлетворения виндикационного иска зависят от того, является ли незаконное владение добросовестным или недобросовестным», — подчеркнул Виктор Мороз. Он напомнил, что приобретатель признается добросовестным, если при совершении сделки он не знал и не мог знать об отсутствии у продавца прав на отчуждение имущества, например, принял все разумные меры, проявил осторожность и осмотрительность для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. При этом в действиях приобретателя не должно быть и неосторожной формы вины, поскольку он не только не осознавал и не желал, но и не допускал возможности наступления каких-либо неблагоприятных последствий для владельца.

Лектор акцентировал внимание слушателей LHS, что при этом действует презумпция правомерности сделки, по которой имущество было передано от отчуждателя к приобретателю (статья 204 Гражданского кодекса Украины). Для ее опровержения должно быть доказано, что приобретатель умышленно или по грубой неосторожности не учел обстоятельств сделки, свидетельствующих о том, что вещь отчуждается неправомерно. То есть одной лишь простой неосторожности приобретателя недостаточно для признания его недобросовестным, должны иметь место его намерение или грубая неосторожность.