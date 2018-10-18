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Суд просят отменить решение госрегистратора о пребывании ВСУ в процессе прекращения

18 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Верховного Суда Украины к государственному регистратору относительно пребывания ВСУ в процессе прекращения, передает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение государственного регистратора КП «Центр государственной регистрации» о пребывании Верховного Суда Украины по 21 июня 2018 года в процессе прекращения. Также истец просит суд истребовать у ответчика соответствующее решение госрегистратора.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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