Суд просят отменить решение госрегистратора о пребывании ВСУ в процессе прекращения

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Верховного Суда Украины к государственному регистратору относительно пребывания ВСУ в процессе прекращения, передает пресс-служба суда.
В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение государственного регистратора КП «Центр государственной регистрации» о пребывании Верховного Суда Украины по 21 июня 2018 года в процессе прекращения. Также истец просит суд истребовать у ответчика соответствующее решение госрегистратора.
Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
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